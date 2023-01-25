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По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 16:01
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На территории всей Украины второй раз за день 25 января объявляли воздушную тревогу, в большинстве областей она длилась около 1 часа 40 минут.

Источник: карта alerts.in.ua, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие или по крайней мере соблюдать правило "двух стен".

"Беларускі Гаюн" сообщил о взлете в Беларуси двух самолетов МиГ-31К примерно в 13:50.

Обновлено: Истребители сели на аэродроме в Мачулищах около 15:33 и 15:36. После чего пошли отбои тревоги в Украине. 

Что предшествовало: Утром 25 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу на 2 часа из-за взлета в Беларуси двух истребителей МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Темы: воздушная тревога
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