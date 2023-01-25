Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоСреда, 25 января 2023, 15:01
По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу
скриншот

На территории всей Украины второй раз за день 25 января объявляли воздушную тревогу, в большинстве областей она длилась около 1 часа 40 минут.

Источник: карта alerts.in.ua, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Детали: Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие или по крайней мере соблюдать правило "двух стен".

Реклама:

"Беларускі Гаюн" сообщил о взлете в Беларуси двух самолетов МиГ-31К примерно в 13:50.

Обновлено: Истребители сели на аэродроме в Мачулищах около 15:33 и 15:36. После чего пошли отбои тревоги в Украине. 

Что предшествовало: Утром 25 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу на 2 часа из-за взлета в Беларуси двух истребителей МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
воздушная тревога
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: