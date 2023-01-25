На сході зенітники збили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник

Українські захисники 25 січня збили штурмовик російських окупантів Су-25, а також БпЛА "Орлан-10".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Що було раніше:

24 січня в Донецькій області захисники також знищили російський Су-25.

Уночі з 00.00 по 00.30 годин 24 січня Повітряні сили ЗСУ знищили три російські вертольоти Ка-52.