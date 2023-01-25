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На сході зенітники збили ворожий штурмовик Су-25 та безпілотник

Станіслав ПогоріловСереда, 25 січня 2023, 14:18
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українські захисники 25 січня збили штурмовик російських окупантів Су-25, а також БпЛА "Орлан-10".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російський штурмовик Су-25 та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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Теми: війнаПовітряні сили ЗСУРосіяУкраїна
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