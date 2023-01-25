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На востоке зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник

Станислав ПогориловСреда, 25 января 2023, 13:18
На востоке зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник
Фото: воздушные силы ВСУ

Украинские защитники 25 января сбили штурмовик российских оккупантов Су-25, а также БпЛА "Орлан-10".

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Темы: войнаВоздушные силы ВСУРосcияУкраина
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