На востоке зенитчики сбили вражеский штурмовик Су-25 и беспилотник
Среда, 25 января 2023, 14:18
Украинские защитники 25 января сбили штурмовик российских оккупантов Су-25, а также БпЛА "Орлан-10".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "25 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Что предшествовало:
- 24 января в Донецкой области защитники также уничтожили российский Су-25.
- Ночью с 00.00 по 00.30 часов 24 января Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских вертолета Ка-52.
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