Путін заявив, що в Німеччині досі стоять "окупаційні війська" США

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "окупаційні війська" США нібито досі стоять у Німеччині.

Джерело: Путін на зустрічі зі студентами в Московському держуніверситеті 25 січня

Пряма мова російського диктатора: "Найбільша країна Європи, економічний гігант – це Федеративна Республіка Німеччина. Після Другої світової війни Німеччина була розділена, як відомо, на 4 сектори: американський, англійський, французький і радянський. Так от Радянський Союз оформив припинення цього окупаційного статусу. А Сполучені Штати ні.

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Формально юридично на території Федеративної Республіки Німеччина перебувають американські окупаційні війська, а по факту так і є. Їх там дуже багато".

Деталі: За словами Путіна, нібито самі німецькі політики говорять про те, що після Другої світової війни Німеччина нібито "ніколи не була в повному сенсі цього слова суверенною державою".

"І це не я кажу. Це кажуть видатні – хочу це підкреслити, не російськоорієнтовані, а німецькоорієнтовані – політики", – заявив Путін і додав, що "так чи інакше, але суверенітет буде повернуто Європі".

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