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Путин заявил, что в Германии до сих пор стоят "оккупационные войска" США

Ирина БалачукСреда, 25 января 2023, 15:03
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "оккупационные войска" США якобы до сих пор стоят в Германии.

Источник: Путин на встрече со студентами в Московском госуниверситете 25 января

Прямая речь российского диктатора: "Самая крупная страна Европы, экономический гигант – это Федеративная Республика Германия. После Второй мировой войны Германия била разделена, как известно, на 4 сектора: американский, английский, французский и советский. Так вот Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса. А Соединенные Штаты нет.

Формально юридически на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска, а по факту так и есть. Их там очень много".

Детали: По словам Путина, якобы сами немецкие политики говорят о том, что после Второй мировой войны Германия якобы "никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством".

"И это не я говорю. Это говорят видные – хочу это подчеркнуть, не российскоориентированные, а геманоориентированные – политики", – заявил Путин и добавил, что "так или иначе, но суверенитет будет возвращен Европе".

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Темы: ПутинГерманияСША
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