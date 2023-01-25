Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники відбили усі атаки противника на Лиманському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 18:44
фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, на Лиманському та Авдіївському захисники відбили усі атаки противника. 

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також, Сили оборони знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан-10". А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника".

Деталі: У Генштабі відзначають, що ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат.

На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

ВІДЕО ДНЯ

Артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. 

Також ворог здійснював обстріли на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів.

Теми: ГенштабБахмутвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті

У десятьох областях ввели аварійні відключення світла, дефіцит залишається суттєвим

Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця

фото, відеоЛідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП

Польща планує передати Україні ще 60 своїх танків, крім Leopard 2

Японія вводить нові санкції проти Росії

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів
"Вагнер" вербує на війну за РФ ув’язнених громадян України – Генштаб
У лікарнях окупованої Запорізької області сотні поранених російських солдатів
Останні новини
13:45
фото Апеляція щодо відсторонення Атрошенка: на суд приїхали Кличко і 30 мерів
13:36
Латвія надасть медичну допомогу 120 пораненим українським військовим
13:34
В аеропорту "Внуково" зазнав аварії президентський вертоліт Мі-8, є постраждалі
13:27
Прибутки російського банківського сектору торік впали у 12 разів
13:26
У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік – ДБР
13:19
Як безкоштовно отримати ліки від епілепсії та ментальних розладів – пояснює НСЗУ
13:19
Українка Меркушина стала чемпіонкою Європи з біатлону у спринті
13:05
IKEA знайшла заміну російській деревині в Швеції та країнах Балтії
12:50
Під Києвом у п'ятницю можуть лунати вибухи
12:50
Нові санкції проти Білорусі "віддзеркалюють" застосовані до Росії заходи - ЗМІ
Усі новини...