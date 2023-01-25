Захисники відбили усі атаки противника на Лиманському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, на Лиманському та Авдіївському захисники відбили усі атаки противника.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також, Сили оборони знищили літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 БпЛА типу "Орлан-10". А українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника".

Деталі: У Генштабі відзначають, що ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

Артилерійських обстрілів зазнали райони понад двадцяти населених пунктів.

Також ворог здійснював обстріли на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів.