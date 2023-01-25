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Защитники отбили все атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 17:44
Защитники отбили все атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб
фото: Генштаб

Российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, на Лиманском и Авдеевском защитники отбили все атаки противника. 

Источник: Генштаб 

Дословно: "В течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также, Силы обороны уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 склада боеприпасов противника".

Детали: В Генштабе отмечают, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери.

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На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

Артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. 

Также враг осуществлял обстрелы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись 16 населенных пунктов.

Темы: ГенштабБахмутвойна
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