Защитники отбили все атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, на Лиманском и Авдеевском защитники отбили все атаки противника.

Источник: Генштаб

Дословно: "В течение суток противник нанес 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также, Силы обороны уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10". Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 склада боеприпасов противника".

Детали: В Генштабе отмечают, что враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери.

На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На остальных направлениях оккупанты обороняются.

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Артиллерийским обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов.

Также враг осуществлял обстрелы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись 16 населенных пунктов.