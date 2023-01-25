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"Венеційка" відмовилися від участі у відборі суддів КСУ за проблемним "єврозаконом"

"Європейська правда"Середа, 25 січня 2023, 17:55

Венеційська комісія офіційно відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів (ДГЕ), яка має брати участь у відборі суддів Конституційного суду України, до виконання власних рекомендацій із виправлення відповідного закону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі голови Венеційської комісії Клер Базі-Малорі на ім’я спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, який було оприлюднено в середу.

Лист супроводжується роз’ясненнями до рекомендацій "Венеційки", які були опубліковані вже після схвалення закону в парламенті в грудні 2022 року, де вказується, що ключові з них не змінились.

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Ідеться про те, що кількість членів Дорадчої групи експертів має налічувати сім людей (а не шість), причому більшість – чотири – мають становити міжнародні експерти; крім того, кандидати, визнані ДГЕ як недоброчесні, не можуть бути призначеними на посаду суддів КСУ.

"Хоча більшість ключових рекомендацій, викладених у висновку від грудня 2022 року, були виконані, дві ключові рекомендації – щодо повноважень ДГЕ та її складу – не були враховані в ухваленому законі", – йдеться в листі.

У зв’язку з цим "Венеційка" вирішила, що "у світлі цього висновку передумови для номінування Венеційською комісією кандидатів у члени ДГЕ не виконані". Голова комісії запропонувала українській стороні допомогу з підготовкою відповідних напрацювань до закону про Конституційний суд, аби врахувати вказані рекомендації.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду" без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття - закликали Зеленського ветувати його. 

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи. Попри це, президент 20 грудня підписав закон.

Раніше в уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії.

Теми: ЄСКСзаконодавство
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