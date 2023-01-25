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"Венецианка" отказались от участия в отборе судей КСУ по проблемному "еврозакону"

"Европейская правда"Среда, 25 января 2023, 17:55

Венецианская комиссия официально отказалась от назначения членов в Консультативную группу экспертов (КГЭ), которая должна участвовать в отборе судей Конституционного суда Украины, до выполнения собственных рекомендаций по исправлению соответствующего закона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме председателя Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, которое было обнародовано в среду.

Письмо сопровождается разъяснениями к рекомендациям "Венецианки", которые были опубликованы уже после принятия закона в парламенте в декабре 2022 года, где указывается, что ключевые из них не изменились.

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Речь идет о том, что количество членов Консультативной группы экспертов должно насчитывать семь человек (а не шесть), причем большинство - четыре - должны составлять международные эксперты; кроме того, кандидаты, признанные КГЭ как недобропорядочные, не могут быть назначены на должность судей КСУ.

"Хотя большинство ключевых рекомендаций, изложенных в заключении от декабря 2022 года, были выполнены, две ключевые рекомендации - относительно полномочий КГЭ и ее состава - не были учтены в принятом законе", - говорится в письме.

В связи с этим "Венецианка" решила, что "в свете этого вывода предпосылки для номинирования Венецианской комиссией кандидатов в члены КГЭ не выполнены". Председатель комиссии предложила украинской стороне помощь с подготовкой соответствующих наработок в закон о Конституционном суде, чтобы учесть указанные рекомендации.

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Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его. 

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы. Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

Ранее в правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.

Темы: ЕСКСзаконодательство
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