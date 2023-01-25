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На Донбасі зростає інтенсивність боїв, ворог тисне під Бахмутом і Вугледаром – Маляр 

Альона Мазуренко Середа, 25 січня 2023, 20:02
На Донбасі зростає інтенсивність боїв, ворог тисне під Бахмутом і Вугледаром – Маляр 
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському та Вугледарському напрямках окупанти посилюють тиск, зростає інтенсивність боїв.

Джерело: Маляр у Telegram

Пряма мова: "Ворог посилює тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої.

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Противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів.

Інтенсивність боїв зростає.

Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів".

ВІДЕО ДНЯ

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Що було раніше:

  • 25 січня речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що захисники повністю залишили місто Соледар Донецької області.

Теми: ДонбасвійнаБахмут
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