На Донбассе растет интенсивность боев, враг давит под Бахмутом и Угледаром – Маляр 

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском и Угледарском направлениях оккупанты усиливают давление, растет интенсивность боев.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои.

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Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Интенсивность боев растет.

Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов".

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