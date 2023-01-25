На Донбассе растет интенсивность боев, враг давит под Бахмутом и Угледаром – Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском и Угледарском направлениях оккупанты усиливают давление, растет интенсивность боев.
Источник: Маляр в Telegram
Прямая речь: "Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои.
Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.
Интенсивность боев растет.
Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов".
Читайте также: Оборона Соледара, потенциальное окружение и риски для Бахмута. Интервью с бойцом 46 бригады Александром Погребиским
Что предшествовало:
- 25 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что защитники полностью оставили город Соледар Донецкой области.