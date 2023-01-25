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На Донбассе растет интенсивность боев, враг давит под Бахмутом и Угледаром – Маляр 

Алена МазуренкоСреда, 25 января 2023, 21:02
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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском и Угледарском направлениях оккупанты усиливают давление, растет интенсивность боев.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "Враг усиливает давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Продолжаются тяжелые бои.

Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Интенсивность боев растет.

Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов".

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Что предшествовало

  • 25 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что защитники полностью оставили город Соледар Донецкой области.

Темы: ДонбассвойнаБахмут
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