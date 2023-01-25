Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України

Залужний і Міллі, колаж з Telegram Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, генерали обговорили надання Україні нових зразків військової техніки.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння".

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Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу".

Нагадаємо: Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.