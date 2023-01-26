Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України

Залужний і Міллі, колаж з Telegram Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, генерали обговорили надання Україні нових зразків військової техніки.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння".

Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу".

Нагадаємо: Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.