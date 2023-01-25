Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України

"Українська правда"Середа, 25 січня 2023, 23:30
Залужний обговорив з генералом Міллі новий пакет військової допомоги для України
Залужний і Міллі, колаж з Telegram Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, генерали обговорили надання Україні нових зразків військової техніки.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова: "Підтримую сталий діалог з генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки для якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння".

Реклама:

Сердечно подякував генералу Міллі за потужну підтримку і лідерство. Ми налаштовані тільки на Перемогу".

Нагадаємо: Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.

Теми: Збройні силиЗалужнийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Збройні сили
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: