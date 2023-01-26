Залужный обсудил с генералом Милли новый пакет военной помощи для Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, генералы обсудили предоставление Украине новых образцов военной техники.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь: "Поддерживаю устойчивый диалог с генералом Марком Милли. Во время сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение".

Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на Победу".

Напомним: Валерий Залужный призвал тщательно проверить обвинения в коррупции в адрес Минобороны и посоветовал не перекладывать ответственность подчиненных на руководителя, потому что это вредит делу и противоречит принципам НАТО.