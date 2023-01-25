Залужний прокоментував скандал в Міноборони і заступився за Резнікова
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.
Джерело: Залужний у Facebook
Деталі: Він наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни.
За словами Залужного, з початком повномасштабного вторгнення Росії потреби українського війська стрімко зросли, але, незважаючи на це, військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням, належної якості та в достатній кількості.
Головнокомандувач підкреслив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції", тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.
Пряма мова: "Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил".
Передісторія:
- ZN.ua 21 січня повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.
- Міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони в корупційних закупівлях, пов’язав появу інформації про тендери з "Рамштайном" і заявив, що винного за злив покарають.
- Державне бюро розслідувань в середині січня повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, а Національне антикорупційне бюро заявило, що почало розслідування про харчі ще до розголосу в ЗМІ.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових.
- 24 січня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що вимагає від міністра оборони Олексія Резнікова провести службове розслідування щодо керівника департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького, на якого НАЗК вже склало адміністративний протокол.