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Залужний прокоментував скандал в Міноборони і заступився за Резнікова

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 20:34
Залужний прокоментував скандал в Міноборони і заступився за Резнікова
валерій залужний, Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав ретельно перевірити звинувачення в корупції на адресу Міноборони і порадив не перекладати відповідальність підлеглих на керівника, бо це шкодить справі і суперечить принципам НАТО.

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: Він наголосив, що система військового управління повинна бути непохитною, особливо в умовах війни.

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За словами Залужного, з початком повномасштабного вторгнення Росії потреби українського війська стрімко зросли, але, незважаючи на це, військові забезпечені амуніцією, формою та харчуванням, належної якості та в достатній кількості.

Головнокомандувач підкреслив, що в Міноборони та Збройних силах "сповідується нульова толерантність до корупції", тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування.

Пряма мова: "Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти. Це стосується і Міністерства оборони, і Збройних сил".

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Теми: ЗалужнийРезніковМіноборонискандал
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