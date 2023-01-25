У Київській і Дніпропетровській областях – загроза повітряної атаки

У Київській і Дніпропетровській областях існує загроза повітряної атаки ворога, у повітряному просторі Дніпропетровщини зафіксовані іранські безпілотники "Шахеди".

Джерела: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Дніпропетровщина, в повітряному просторі області ще є "Шахеди". Але сподіваємось, що скоро їх тут не буде".

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Деталі: Про загрозу повітряної атаки також повідомили у Київській ОВА. Жителів області закликали не ігнорувати повітряну тривогу.