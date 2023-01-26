Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Київській і Дніпропетровській областях – загроза повітряної атаки

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 00:59
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Київській і Дніпропетровській областях існує загроза повітряної атаки ворога, у повітряному просторі Дніпропетровщини зафіксовані іранські безпілотники "Шахеди".

Джерела: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Дніпропетровщина, в повітряному просторі області ще є "Шахеди". Але сподіваємось, що скоро їх тут не буде".

Деталі: Про загрозу повітряної атаки також повідомили у Київській ОВА. Жителів області закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київська областьДніпропетровська областьповітряна тривога
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Податки: Кабмін схвалив законопроєкт по скасуванню "спрощенки з 2%" із 1 липня

Росіяни починають готувати ЗАЕС до експорту електрики в РФ – Генштаб

Міністр оборони Німеччини: Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови"

Фактично полон: українці можуть вибратися з окупованих територій лише через сірі зони

Сестра Кім Чен Ина: Північна Корея стоїть "на одному полі бою" з Росією

Найєм очолить новостворене Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів

Усі новини...
Київська область
Сухопутні війська показали бетонні споруди, якими укріплюють Київ
Джонсон відвідав Бучу й Київ, зустрівся із Зеленським
Військові тренувалися протидіяти російському десанту на Київщині
Останні новини
19:47
Відкриття Офісу ОЕСР в Україні: уряд подав законопроєкт до Ради
19:34
Українці вимагають у МОН повернути історію України до обов’язкових предметів НМТ: заява
19:29
Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ
19:25
Уряд залучить кошти з фонду відновлення на фінансування програми "єРобота"
19:12
Генштаб: Ворог все більше застосовує авіацію
19:11
Податки: Кабмін схвалив законопроєкт по скасуванню "спрощенки з 2%" із 1 липня
19:10
відеоВ Київському звіринці народилося дитинча гуанако
19:02
Росіяни починають готувати ЗАЕС до експорту електрики в РФ – Генштаб
18:59
Українцям спростили процедуру отримання свідоцтв про народження та шлюб за кордоном – Мін'юст
18:50
Міністр оборони Німеччини: Про надання Україні винищувачів "не може бути й мови"
Усі новини...