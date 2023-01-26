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В Киевской и Днепропетровской областях – угроза воздушной атаки

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 00:59
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Киевской и Днепропетровской областях существует угроза воздушной атаки врага, в воздушном пространстве Днепропетровщины зафиксированы иранские беспилотники "Шахеды".

Источники: Киевская областная военная администрация в Telegram, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Днепропетровщина, в воздушном пространстве области еще есть "Шахеды". Но надеемся, что скоро их здесь не будет".

Детали: Об угрозе воздушной атаки также сообщили в Киевской ОГА. Жителей области призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Темы: Киевская областьДнепропетровская областьвоздушная тревога
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