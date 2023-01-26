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Над Київщиною і Черкащиною працює ППО

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 02:45
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Над Київською і Черкаською областями сили протиповітряної оборони відбивають атаки окупантів.

Джерела: Київська обласна військова адміністрація у Telegram, голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram

Дослівно: "Над Київщиною працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги".

Деталі: У Київській ОВА закликали мешканців області зберігати інформаційну тишу та у жодному разі не знімати і не публікувати в мережі відео роботи засобів ППО та наслідки ворожих ударів.

Про роботу ППО також повідомив голова Черкаської ОВА.

"Ситуація на Черкащині контрольована. Працюють сили ППО. Подробиці згодом", –  написав Табурець у соціальній мережі.

Оновлено о 02:45. Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram, що поблизу Києва працює ППО. 

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"Небезпека не минула! Перебувайте в укриттях", – наголосили в КМВА.

Що цьому передувало: Вночі 26 січня місцева влада повідомила про загрозу повітряної атаки у Київській і Дніпропетровській областях.

Теми: ППОобстрілКиївська областьЧеркаська область
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