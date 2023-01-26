Над Киевской и Черкасской областями работает ПВО
Над Киевской и Черкасской областями силы противовоздушной обороны отражают атаки оккупантов.
Источники: Киевская областная военная администрация в Telegram, глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram
Дословно: "Над Киевщиной работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".
Детали: В Киевской ОВА призвали жителей области сохранять информационную тишину и ни в коем случае не снимать и не публиковать в сети видео работы средств ПВО и последствия вражеских ударов.
О работе ПВО также сообщил председатель Черкасской ОВА.
"Ситуация в Черкасской области контролируемая. Работают силы ПВО. Подробности позже", – написал Табурец в социальной сети.
Обновлено в 02:45. Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что под Киевом работает ПВО.
"Опасность не миновала! Находитесь в укрытиях", – отметили в КГВА.
Что этому предшествовало: Ночью 26 января местные власти сообщили об угрозе воздушной атаки в Киевской и Днепропетровской областях.