Над Киевской и Черкасской областями работает ПВО

Над Киевской и Черкасской областями силы противовоздушной обороны отражают атаки оккупантов.

Источники: Киевская областная военная администрация в Telegram, глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram

Дословно: "Над Киевщиной работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги".

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Детали: В Киевской ОВА призвали жителей области сохранять информационную тишину и ни в коем случае не снимать и не публиковать в сети видео работы средств ПВО и последствия вражеских ударов.

О работе ПВО также сообщил председатель Черкасской ОВА.

"Ситуация в Черкасской области контролируемая. Работают силы ПВО. Подробности позже", – написал Табурец в социальной сети.

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Обновлено в 02:45. Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что под Киевом работает ПВО.

"Опасность не миновала! Находитесь в укрытиях", – отметили в КГВА.

Что этому предшествовало: Ночью 26 января местные власти сообщили об угрозе воздушной атаки в Киевской и Днепропетровской областях.