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У кількох областях екстрено вимкнули світло через загрозу ракетної атаки росіян

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 08:16
Фото pixabay.com

Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.

Джерело: ДТЕК у Telegram, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла".

Деталі: Енергетики підкреслюють, що це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Вони закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у ППО. 

Вілкул повідомив, що енергетики превентивно проводять відключення ліній електропередач у Кривому Розі і що вже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання.

Він підкреслив, що лікарні та всю циркуляцію води в системі переводять на генератори, а от комунальний транспорт не ходитиме.

Вілкул також повідомив, що зупинили по всій лінії швидкісний трамвай, але людей уже вивели із тунелів. 

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У місті працюють пункти незламності та пункти обігріву. 

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович також повідомив, що через загрозу ракетних ударів енергетики відключили західну частину Кіровоградщини та окремі мікрорайони обласного центру.  

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Теми: енергетикаелектроенергіявійна
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