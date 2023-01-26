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В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 07:16
В нескольких областях экстренно выключили свет из-за угрозы ракетной атаки россиян
Фото pixabay.com

Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.

Источник: ДТЭК в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram

Дословно ДТЭК: "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света".

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Детали: Энергетики подчеркивают, что это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Они призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в ПВО.

Вилкул сообщил, что энергетики превентивно проводят отключение линий электропередач в Кривом Роге и что уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения.

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Он подчеркнул, что больницы и всю циркуляцию воды в системе переводят на генераторы, а вот коммунальный транспорт ходить не будет.

Вилкул также сообщил, что остановили по всей линии скоростной трамвай, но людей уже вывели из тоннелей. 

В городе работают пункты несокрушимости и пункты обогрева.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович также сообщил, что из-за угрозы ракетных ударов энергетики отключили западную часть Кировоградщины и отдельные микрорайоны областного центра.

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Темы: энергетикаэлектроэнергиявойна
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