По всій Україні оголосили повітряну тривогу, ОП каже: уже збиті перші ракети росіян

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу, голова ОП повідомив про збиття російських ракет.

Джерела: карта тривог, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, під час повітряної тривоги можлива чергова масова ракетна атака росіян.

Пряма мова: "Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря".

Більше деталей: За словами Гуменюк, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри".

Вона повідомила, що наразі відомо про три такі ракетоносії, на бортах яких знаходиться 20 ракет.

О 8:27 голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що є "перші збиття ракет росіян".

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