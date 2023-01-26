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По всій Україні оголосили повітряну тривогу, ОП каже: уже збиті перші ракети росіян

"Українська правда", Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 07:15
По всій Україні оголосили повітряну тривогу, ОП каже: уже збиті перші ракети росіян
скріншот

Вранці 26 січня на території всієї України оголосили повітряну тривогу, голова ОП повідомив про збиття російських ракет.

Джерела: карта тривог, речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, під час повітряної тривоги можлива чергова масова ракетна атака росіян.

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Пряма мова: "Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря".

Більше деталей: За словами Гуменюк, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити "Калібри".

Вона повідомила, що наразі відомо про три такі ракетоносії, на бортах яких знаходиться 20 ракет.

ВІДЕО ДНЯ

О 8:27 голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що є "перші збиття ракет росіян".

Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.

Передісторія:

  • Уночі 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
  • За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищені Силами оборони України. 

Теми: повітряна тривогаракетний ударУкраїна
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