В СБУ викрили ще одного зрадника: підполковник зливав дані ворогу

СБУ спільно з ДБР викрили співробітника одного з підрозділів Служби у Запорізькій області, який вів розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб.

Джерело: пресслужби СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР

Деталі: За даними слідства, підполковник СБУ приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю.

Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.

За допомогою особистого мобільного телефону він фотографував документи. У подальшому, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора.

Під час обшуків у затриманого виявили мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази.

фото ОГП

Також з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів РФ.

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ДБР зазначає, що наразі затриманому підполковнику СБУ готується повідомлення про підозру у державній зраді, а також клопотання в суд щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі.

Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів Кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом".