В СБУ разоблачили еще одного предателя: подполковник сливал данные врагу

СБУ совместно с ГБР разоблачили сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, который вел разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Источник: пресс-службы СБУ, Офиса генпрокурора и ГБР

Детали: По данным следствия, подполковник СБУ скрыто собирал служебную информацию по результатам оперативно-розыскной деятельности и информацию, составляющую государственную тайну.

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В частности его интересовали схемы размещения блокпостов области.

С помощью личного мобильного телефона он фотографировал документы. В дальнейшем, используя мессенджер Теlegram и электронную почту, зарегистрированную на российском домене, передавал информацию представителям страны-агрессора.

Во время обысков у задержанного обнаружили мобильные телефоны, сим-карты российских операторов, денежные средства, а также другие доказательства.

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фото ОГП

Также выяснено, что он имеет связи, в том числе и родственные, с представителями правоохранительных и государственных органов РФ.

ГБР отмечает, что сейчас задержанному подполковнику СБУ готовится сообщение о подозрении в государственной измене, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде вплоть до пожизненного лишения свободы.

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка: "Советую осознать всем: СБУ - это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и предал украинский народ - должен ответить по закону".