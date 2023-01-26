ССО "Азова" стали бригадою Сухопутних військ і вже воюють в Бахмуті

Сили спеціальних операцій полку "Азов" стали 3-ю окремою штурмовою бригадою у складі Сухопутних військ ЗСУ і вже воюють на Бахмутському напрямку.

Джерело: ССО Азов в Youtube

Дослівно: "ССО АЗОВ масштабується та набуває ще більшої міці у визвольній війні. Віднині ми 3-тя окрема штурмова бригада у складі Сухопутних військ ЗСУ.

Наш підрозділ був створений 24-го лютого, у боях за столицю. Бійці ТрО Азов Київ вже доводили свою бойову дієздатність й зростали до підрозділу Сил спеціальних операцій.

Нові бригадні знамена вже підкорюють фронт на найгарячішому, Бахмутському напрямку".

Деталі: Бойовий шлях підрозділу розпочався з добровольчого загону територіальної оборони 24 лютого 2022 року, створеного ветеранами підрозділу полк "Азов" та представниками Азовського руху.

Бійці ТРО "АЗОВ" захищали Київ та Київщину, а навесні підрозділ був переформатований, і як ССО АЗОВ знищував ворога на Запорізькому напрямку, допомагав звільняти Херсон та бився на Донеччині.

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В оновленій бригаді відзначили, що постійно зростають чисельно, приймаючи та вишколюючи в своїх лавах високомотивованих бійців.

Оновлені знамена 3-ї окремої штурмової бригади символізують "тяглість традицій української державності: від князівських часів, доби козаччини, перших визвольних змагань і до сучасності".

Дослівно: "Еволюція азовського підрозділу в складі ЗСУ триватиме й надалі. Воїнську майстерність, холодну лють до ворога та прагнення звільнити своє ми втілимо в боротьбі з окупантами на шляху до нашої остаточної перемоги. Час вирішальної битви настав".