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ССО "Азова" стали бригадой Сухопутных войск и уже воюют в Бахмуте

Алена МазуренкоЧетверг, 26 января 2023, 13:08
скриншот из видео "Азова"

Силы специальных операций полка "Азов" стали 3-й отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ и уже воюют на Бахмутском направлении.

Источник: ССО Азов в Youtube

Дословно: "ССО АЗОВ масштабируется и приобретает еще большую мощь в освободительной войне. Отныне мы 3-я отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск ВСУ. 

Наше подразделение было создано 24-го февраля, в боях за столицу. Бойцы ТрО Азов Киев уже доказывали свою боевую дееспособность и росли до подразделения Сил специальных операций.

Новые бригадные знамена уже покоряют фронт на самом горячем, Бахмутском направлении".

Детали: Боевой путь подразделения начался с добровольческого отряда территориальной обороны 24 февраля 2022 года, созданного ветеранами подразделения полк "Азов" и представителями Азовского движения.

Бойцы ТРО "АЗОВ" защищали Киев и Киевскую область, а весной подразделение было переформатировано, и бойцы ССО АЗОВ уничтожали врага на Запорожском направлении, помогали освобождать Херсон и сражались в Донецкой области.

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В обновленной бригаде отметили, что постоянно растут численно, принимая и обучая в своих рядах высокомотивированных бойцов.

Обновленные знамена 3-й отдельной штурмовой бригады символизируют "преемственность традиций украинской государственности: от княжеских времен, эпохи казачества, первой освободительной борьбы и до современности".

Дословно: "Эволюция азовского подразделения в составе ВСУ будет продолжаться и в дальнейшем. Воинское мастерство, холодную ярость к врагу и стремление освободить свое мы воплотим в борьбе с оккупантами на пути к нашей окончательной победе. Время решающей битвы настало".

Темы: АзовБахмут
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