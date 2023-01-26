Глава МЗС Франції прибула до Одеси на тлі ракетних ударів РФ

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Одеси з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"В Одесі! Щоб відзначити підтримку Францією суверенітету України, сьогодні, як і вчора" - написала Колонна у Twitter.

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À Odessa!

Pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'#Ukraine, aujourd'hui comme hier. pic.twitter.com/gdxaY60o4h — Catherine Colonna (@MinColonna) January 26, 2023

За інформацією інформаційного агентства AFP, візит має тривати лише кілька годин.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, РФ у четвер завдала чергового ракетного удару по Україні. Ракети вдарили в тому числі і по Одесі й області.

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною було збито три ворожі ракети "Калібр".

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.