У небі над Одещиною збили 3 ракети "Калібр" – ОВА
Четвер, 26 січня 2023, 11:28
Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною було збито три ворожі ракети "Калібр".
Джерело: Марченко у Telegram
Дослівно: "Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр".
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На щастя, внаслідок удару постраждалих в області немає".
Деталі: Марченко доручив начальникам районних військових адміністрацій особисто вийти з комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації.
Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.
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В області є значні проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо:
- Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У Києві та на Вінниччині пролунали вибухи.
- Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів.