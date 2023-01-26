У небі над Одещиною збили 3 ракети "Калібр" – ОВА

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною було збито три ворожі ракети "Калібр".

Джерело: Марченко у Telegram

Дослівно: "Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр".

На щастя, внаслідок удару постраждалих в області немає".

Деталі: Марченко доручив начальникам районних військових адміністрацій особисто вийти з комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації.

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.

В області є значні проблеми з електропостачанням.

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