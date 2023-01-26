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У небі над Одещиною збили 3 ракети "Калібр" – ОВА

Альона Мазуренко Четвер, 26 січня 2023, 11:28
У небі над Одещиною збили 3 ракети Калібр – ОВА
РАКЕТА "КАЛІБР", ФОТО MILITARYARMS.RU

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у небі над Одещиною було збито три ворожі ракети "Калібр".

Джерело: Марченко у Telegram

Дослівно: "Підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито три ракети "Калібр".

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На щастя, внаслідок удару постраждалих в області немає".

Деталі: Марченко доручив начальникам районних військових адміністрацій особисто вийти з комунікацією до всіх мешканців області з роз’ясненням поточної ситуації.

Внаслідок російського обстрілу у четвер було пошкоджено два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури на Одещині.

ВІДЕО ДНЯ

В області є значні проблеми з електропостачанням. 

Нагадаємо: 

  • Вранці 26 січня в Україні працює протиповітряна оборона через ракетну атаку росіян, загалом, за даними Повітряних сил, окупанти запустили по Україні понад 30 ракет. У Києві та на Вінниччині пролунали вибухи.
  • Енергетики екстрено вимикають енергопостачання у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через загрозу російських ракетних ударів. 

Теми: Одеська областьракетний ударповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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