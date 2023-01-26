Глава МИД Франции прибыла в Одессу с визитом
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу с визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера", - написала Колонна в Twitter.
À Odessa!— Catherine Colonna (@MinColonna) January 26, 2023
Pour marquer le soutien de la France à la souveraineté de l'#Ukraine, aujourd'hui comme hier. pic.twitter.com/gdxaY60o4h
По информации информационного агентства AFP, визит должен длиться всего несколько часов.
Как известно, РФ в четверг нанесла очередной ракетный удар по Украине. Ракеты ударили в том числе и по Одессе и области.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью были сбиты три вражеские ракеты "Калибр".
В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.