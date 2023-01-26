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Глава МИД Франции прибыла в Одессу с визитом

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 12:39

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу с визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера", - написала Колонна в Twitter.

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По информации информационного агентства AFP, визит должен длиться всего несколько часов.

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Как известно, РФ в четверг нанесла очередной ракетный удар по Украине. Ракеты ударили в том числе и по Одессе и области.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью были сбиты три вражеские ракеты "Калибр".

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Темы: ФранцияОдесса
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