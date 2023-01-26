Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Франции прибыла в Одессу с визитом

"Европейская правда"Четверг, 26 января 2023, 13:39

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Одессу с визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Одессе! Чтобы отметить поддержку Францией суверенитета Украины, сегодня, как и вчера", - написала Колонна в Twitter.

По информации информационного агентства AFP, визит должен длиться всего несколько часов.

Как известно, РФ в четверг нанесла очередной ракетный удар по Украине. Ракеты ударили в том числе и по Одессе и области.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в небе над Одесской областью были сбиты три вражеские ракеты "Калибр".

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Темы: ФранцияОдесса
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Запад пообещал Украине 321 танк – посол во Франции

видеоЗеленский начал "марафон честности", чтобы не пустить спортсменов из РФ на Олимпиаду

Россия готовит ИПСО против Резникова и Ермака – разведка

Не "большой обмен", а репатриация: Лубинец рассказал о 800 раненых бойцах, которые в РФ

Все новости...
Франция
Пять современных пьес и Кулиш: в Париже началась Неделя украинской драматургии
Макрон на пресс-конференции с Шольцем не исключил поставки Украине танков Leclerc
Франкоязычный "рупор Кремля" RT France прекращает деятельность
Последние новости
06:50
Силы обороны ударили по 13 районам сосредоточения и двум позициям ПВО врага - сводка
06:34
Российские хакеры атаковали Германию после ее решения передать Украине танки
05:46
На Запорожье оккупанты завезли 800 полицейских из РФ – мэр Мелитополя
05:14
ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян
04:23
Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ
03:48
Германия обвинила Россию в искажении слов главы МИД из-за войны в Украине
02:54
Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Запорожье, возник пожар
02:26
видеоМигранты из Беларуси забросали камнями польских пограничников
01:50
фотоВ синагоге Иерусалима палестинец застрелил семерых человек
01:17
фотоРоссияне снова ударили по жилому массиву в Часовом Яру
Все новости...