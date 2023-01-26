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Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщині: пошкоджені будинки і 40 авто

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 13:20
Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщині: пошкоджені будинки і 40 авто
Тут і далі фото з Telegram Нєбитова

У результаті нічної атака російських дронів у Київській області пошкоджені 5 житлових будинків, 7 об’єктів та споруд, а також понад 40 автомобілів.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram   

Пряма мова Нєбитова: "Частину "Шахедів" вдалося збити силам ППО, водночас ми фіксуємо і пошкодження цивільної інфраструктури через влучання. 

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Внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. На щастя, потерпілих немає". 

 

Деталі: За його словами, уночі правоохоронці отримали 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників. 

 

Наразі працівники поліції проводять огляд місць подій та фіксують результати ворожих обстрілів. 

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Передісторія:

  • Уночі 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
  • За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищені Силами оборони України. 


 

Теми: Київська областьвійнабезпілотники
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