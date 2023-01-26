Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщині: пошкоджені будинки і 40 авто
Четвер, 26 січня 2023, 14:20
У результаті нічної атака російських дронів у Київській області пошкоджені 5 житлових будинків, 7 об’єктів та споруд, а також понад 40 автомобілів.
Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram
Пряма мова Нєбитова: "Частину "Шахедів" вдалося збити силам ППО, водночас ми фіксуємо і пошкодження цивільної інфраструктури через влучання.
Внаслідок атаки пошкоджено 5 житлових будинків та ще 7 об’єктів та споруд. Постраждало також понад 40 автомобілів. На щастя, потерпілих немає".
Деталі: За його словами, уночі правоохоронці отримали 38 повідомлень про проліт ворожих безпілотників.
Наразі працівники поліції проводять огляд місць подій та фіксують результати ворожих обстрілів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Уночі 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
- За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищені Силами оборони України.