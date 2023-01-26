Полиция показала последствия ночной атаки дронов на Киевщине: повреждены дома и 40 авто

Здесь и далее фото из Telegram Небытова

В результате ночной атака российских дронов в Киевской области повреждены 5 жилых домов, 7 объектов и сооружений, а также более 40 автомобилей.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небитова: "Часть "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, в то же время мы фиксируем и повреждения гражданской инфраструктуры из-за попадания.

В результате атаки повреждены 5 жилых домов и еще 7 объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. К счастью, пострадавших нет".

Детали: По его словам, ночью правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников.

Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр мест событий и фиксируют результаты вражеских обстрелов.

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