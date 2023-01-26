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Полиция показала последствия ночной атаки дронов на Киевщине: повреждены дома и 40 авто

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 13:20
Полиция показала последствия ночной атаки дронов на Киевщине: повреждены дома и 40 авто
Здесь и далее фото из Telegram Небытова

В результате ночной атака российских дронов в Киевской области повреждены 5 жилых домов, 7 объектов и сооружений, а также более 40 автомобилей.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram  

Прямая речь Небитова: "Часть "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, в то же время мы фиксируем и повреждения гражданской инфраструктуры из-за попадания.

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В результате атаки повреждены 5 жилых домов и еще 7 объектов и сооружений. Пострадало также более 40 автомобилей. К счастью, пострадавших нет". 

 

Детали: По его словам, ночью правоохранители получили 38 сообщений о пролете вражеских беспилотников. 

 

Сейчас сотрудники полиции проводят осмотр мест событий и фиксируют результаты вражеских обстрелов. 

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Предыстория: 

  • Ночью 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
  • По предварительным данным, противник применил 24 "Шахеда". Все 24 – уничтожены Силами обороны Украины.

Темы: Киевская областьвойнабеспилотники
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