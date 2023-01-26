Українські захисники збили за ніч 24 "Шахеди"

Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе "Шахед".

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України".

Деталі: Повідляється, що переважну кількість дронів-камікадзе було знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Доповнено о 07:15. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".

"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

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