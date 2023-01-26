Українські захисники збили за ніч 24 "Шахеди"
Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе "Шахед".
Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131". Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, противник застосував 24 "Шахеди". Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України".
Деталі: Повідляється, що переважну кількість дронів-камікадзе було знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".
Доповнено о 07:15. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття над Києвом близько 15 "Шахедів".
"Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. В повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БпЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об’єкти інфраструктури", – повідомив очільник КМВА Сергій Попко.
Що цьому передувало:
- Вночі 26 січня над Київською і Черкаською областями сили протиповітряної оборони відбивали атаки окупантів.
- У Дніпропетровській області внаслідок нічної повітряної атаки росіян пошкоджено промислове підприємство.
- Ввечері 25 січня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти намагаються навантажити українську систему протиповітряної оборони, а повітряні цілі вже збивають над Україною.