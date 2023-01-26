Росіяни обстріляли Очеретине на Донеччині: 2 загиблих
Четвер, 26 січня 2023, 15:06
Дві людини загинули та щонайменше одна отримала поранення у результаті росіських ударів по селищу Очеретине Донецької області вдень 26 січня.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: "Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине".
Деталі: За його словами, росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнувавши щонайменше три приватні будинки.
Двоє місцевих мешканців, які опинилися в епіцентрі обстрілу, отримали травми, несумісні з життям.
Ще одного пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні.
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