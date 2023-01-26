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Росіяни обстріляли Очеретине на Донеччині: 2 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 15:06
Тут і далі фото з Telegram Кириленка

Дві людини загинули та щонайменше одна отримала поранення у результаті росіських ударів по селищу Очеретине Донецької області вдень 26 січня.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Дві людини вбиті, щонайменше одна дістала поранення внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями селища Очеретине".

Деталі: За його словами, росіяни завдали удару по селищу з артилерії, зруйнувавши щонайменше три приватні будинки. 

 

Двоє місцевих мешканців, які опинилися в епіцентрі обстрілу, отримали травми, несумісні з життям. 

 

Ще одного пораненого чоловіка вдалося доправити до найближчої лікарні.     

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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