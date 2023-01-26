Россияне обстреляли Очеретино в Донецкой области: 2 погибших

Здесь и далее фото из Telegram Кириленко

Два человека погибли и по меньшей мере один получил ранения в результате российских ударов по поселку Очеретино Донецкой области днем 26 января.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Два человека убиты, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела российскими военными преступниками поселка Очеретино".

Детали: По его словам, россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушив по меньшей мере три частных дома.

Двое местных жителей, которые оказались в эпицентре обстрела, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одного раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу.

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