Скандальную пресс-офицерку ГПСУ после Нового года в Париже перевели в житомирский отряд
Пресс-офицера ГПСУ Иванну Плантовскую, которая похвасталась в соцсетях отдыхом за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд на должность не связанную с коммуникацией.
Источник: информированные собеседники УП
Детали: Источник среди пограничников сообщил УП, что Плантовскую перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".
Что было раньше: Плантовская - пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы попала в громкий скандал, когда выложила в соцсети свои фото из Парижа, где, очевидно, встречала Новый год.
Кроме Франции, в соцсетях пресс-секретарь хвасталась и другими фотографиями с разных курортов.
Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГПСУ пограничница не смогла бы себе так часто позволять "люксовый" отдых.
Поэтому соцсети начали связывать Плантовскую с ее начальником Сергеем Мулом. В частности, в соцсетях отмечали, что у Мула проводили обыски сотрудники НАБУ и ГБР и обнаружили миллионы долларов на счетах и недвижимость за рубежом.
В то же время, летом 2022 года президент Владимир Зеленский наградил Мула орденом Даниила Галицкого.