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Скандальную пресс-офицерку ГПСУ после Нового года в Париже перевели в житомирский отряд

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 16:45
фото из соцсетей Плантовской

Пресс-офицера ГПСУ Иванну Плантовскую, которая похвасталась в соцсетях отдыхом за границей, перевели в Житомирский пограничный отряд на должность не связанную с коммуникацией.

Источник: информированные собеседники УП

Детали: Источник среди пограничников сообщил УП, что Плантовскую перевели на должность "не связанную с коммуникационными направлениями".

Что было раньше: Плантовская - пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы попала в громкий скандал, когда выложила в соцсети свои фото из Парижа, где, очевидно, встречала Новый год. 

Кроме Франции, в соцсетях пресс-секретарь хвасталась и другими фотографиями с разных курортов.

Пользователи и журналисты отметили, что на зарплату в ГПСУ пограничница не смогла бы себе так часто позволять "люксовый" отдых.

Поэтому соцсети начали связывать Плантовскую с ее начальником Сергеем Мулом. В частности, в соцсетях отмечали, что у Мула проводили обыски сотрудники НАБУ и ГБР и обнаружили миллионы долларов на счетах и недвижимость за рубежом.

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В то же время, летом 2022 года президент Владимир Зеленский наградил Мула орденом Даниила Галицкого.

 

Темы: Пограничная службаскандал
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