Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацгвардійці показали, як перетворюють окупантів на "хороших русских"

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 січня 2023, 17:09
Нацгвардійці показали, як перетворюють окупантів на хороших русских
ШЕВРОН НГУ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

На Бахмутському напрямку гвардійці знищили ворожий склад боєприпасів та ліквідували до відділення особового складу противника.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: Зазначається, що аеророзвідка 3 бригади оперативного призначення виявила склад боєприпасів окупантів.

Реклама:

Мінометники завдали вогневого ураження по складу з боєприпасами противника, який містив гранатомети, АГС, гранати та боєприпаси для стрілкового озброєння.

Дата ефектиної роботи не розкривається.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НацгвардіяБахмутДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: справу екссудді Тандира відправили до суду
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд від жовтня 2022 року слухає свідків
Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: