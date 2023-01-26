Нацгвардійці показали, як перетворюють окупантів на "хороших русских"
Четвер, 26 січня 2023, 18:09
На Бахмутському напрямку гвардійці знищили ворожий склад боєприпасів та ліквідували до відділення особового складу противника.
Джерело: пресслужба НГУ
Деталі: Зазначається, що аеророзвідка 3 бригади оперативного призначення виявила склад боєприпасів окупантів.
Мінометники завдали вогневого ураження по складу з боєприпасами противника, який містив гранатомети, АГС, гранати та боєприпаси для стрілкового озброєння.
Дата ефектиної роботи не розкривається.