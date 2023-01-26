Нацгвардейцы показали, как превращают оккупантов в "хороших русских"
Четверг, 26 января 2023, 18:09
На Бахмутском направлении гвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов и ликвидировали до отделения личного состава противника.
Источник: пресс-служба НГУ
Детали: Отмечается, что аэроразведка 3 бригады оперативного назначения обнаружила склад боеприпасов оккупантов.
Минометчики нанесли огневое поражение по складу с боеприпасами противника, в котором были гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения.
Дата эффективной работы не раскрывается.
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