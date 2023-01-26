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Нацгвардейцы показали, как превращают оккупантов в "хороших русских"

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 18:09
ШЕВРОН НГУ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

На Бахмутском направлении гвардейцы уничтожили вражеский склад боеприпасов и ликвидировали до отделения личного состава противника.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: Отмечается, что аэроразведка 3 бригады оперативного назначения обнаружила склад боеприпасов оккупантов.

Минометчики нанесли огневое поражение по складу с боеприпасами противника, в котором были гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения.

Дата эффективной работы не раскрывается.

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Темы: НацгвардияБахмутДонецкая область
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