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Окупанти активно використовують мобільні крематорії – Міноборони

Олена РощінаЧетвер, 26 січня 2023, 21:27

За даними українських військових розвідників, російські загарбники через великі втрати у війні проти України активно використовують мобільні крематорії.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 

Пряма мова: "За даними Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО), враховуючи катастрофічну ситуацію, що склалась, противник активно використовує мобільні крематорії. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв.

Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів".

Деталі: За словами Маляр, таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати "традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою".

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Теми: війнаРосіяМіноборони
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