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Оккупанты активно используют мобильные крематории – Минобороны

Елена РощинаЧетверг, 26 января 2023, 21:27

По данным украинских военных разведчиков, российские захватчики из-за больших потерь в войне против Украины активно используют мобильные крематории.

Источник: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр

Прямая речь: "По данным Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО), учитывая сложившуюся катастрофическую ситуацию, противник активно использует мобильные крематории. В частности, в тылу передовых позиций оккупантов отмечается постоянное перемещение около пяти таких крематориев.

Кремации проходят без какой-либо идентификации и учета тел умерших оккупантов".

Детали: По словам Маляр, таким образом, российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять "традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой".

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Темы: войнаРосcияМинобороны
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