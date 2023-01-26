Камбоджа готова навчати російських саперів і не надаватиме військову допомогу Україні

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен підтвердив, що ця держава не має можливості надати військову підтримку Україні, але готова навчати саперів, у тому числі й російських.

Джерело: Хун Сен, цитує Khmer Times

Пряма мова: "Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом".

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Деталі: Прем'єр Камбоджі додав, що країна не відсилала в Україну ні військових, ні спеціалістів з розмінування, а надана допомога "є суто гуманітарним актом, оскільки ми також є країною, яка постраждала від наземних мін та боєприпасів".

Хун Сен, крім того, зазначив, що Камбоджа готова надати можливість пройти навчання з розмінування будь-яким країнам, у тому числі й Росії.

Передісторія:

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Раніше повідомлялося, що Камбоджа надасть своїх спеціалістів з розмінування для тренування українських саперів.