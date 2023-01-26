Камбоджа готова обучать российских саперов и не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен подтвердил, что это государство не имеет возможности оказать военную поддержку Украине, но готово обучать саперов, в том числе и российских.

Источник: Хун Сен, цитирует Khmer Times

Прямая речь: "Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является чисто гуманитарным актом".

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Детали: Премьер Камбоджи добавил, что страна не отсылала в Украину ни военных, ни специалистов по разминированию, а оказанная помощь "является чисто гуманитарным актом, поскольку мы также являемся страной, которая пострадала от наземных мин и боеприпасов".

Хун Сен, кроме того, отметил, что Камбоджа готова предоставить возможность пройти обучение по разминированию любым странам, в том числе и России.

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Раньшее сообщалось, что Камбоджа предоставит своих специалистов по разминированию для тренировки украинских саперов.