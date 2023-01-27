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Япония вводит новые санкции против России

Ольга ГлущенкоПятница, 27 января 2023, 04:38
Флаг Японии, фото AFP via Getty Images

Токио с 3 февраля вводит дополнительные персональные санкции против лиц, связанных с Россией, а также расширяет экспортные ограничения.

Источник: Министерство иностранных дел Японии

Детали: Япония расширяет персональные санкции в отношении 22 физических лиц из РФ, также вводит экспортные ограничения к 49 российским компаниям.

Среди этих физических лиц – детский омбудсмен Мария Львова-Белова, заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев, вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Андрей Белоусов, родственники российского олигарха Сулеймана Керимова, а также генералы российской армии, гуляйтеры, назначенные захватчиками на должности на оккупированных территориях.

Подсанкционные компании пополнили корпорация "Иркут", АО "Московский машиностроительный завод "Авангард", ПАО "Камаз", конструкторские бюро, научно-технические центры и другие.

Напомним: Кабинет министров Японии согласовал введение новых санкций против России в связи с односторонней аннексией Москвой четырех областей Украины.

Темы: ЯпонияРосcиясанкции
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