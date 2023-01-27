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У Британії пропонують збудувати завод з виробництва зброї для України на території Польщі

"Європейська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 08:07
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У Польщі має бути побудований "величезний завод з виробництва зброї", щоб допомогти Україні виграти війну.

Про це заявив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Еллвуд заявив, що західні уряди продемонстрували відсутність стратегічної далекоглядності у своїх планах допомогти Україні "вижити і процвітати".

Депутат-консерватор привітав рішення про постачання основних бойових танків західного виробництва, але заявив, що модель поставок Києву з різними ланцюжками поставок і типами боєприпасів "нежиттєздатна".

"Це просто недоцільно в довгостроковій перспективі. Танки сьогодні – так. Але нам потрібна стратегія, щоб переконатися, що Україна зможе захистити себе", – сказав він.

В умовах, коли західні військові запаси скорочуються, Еллвуд вважає, що створення збройового заводу в Польщі може допомогти перетворити українські збройні сили на більш незалежну армію.

Концепція може бути заснована за зразком заводу з виробництва мікрочіпів, відкритого Тайванем у США, який побоюється, що китайське вторгнення може відрізати його від Заходу.

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"Давайте зробимо те ж саме з Україною, щоб вони могли закуповувати власне обладнання за своїми специфікаціями, можливо, за стандартом НАТО, і мати постійно захищений ланцюжок поставок", – сказав Еллвуд.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Пентагон у найближчі два роки має намір збільшити виробництво артилерійських снарядів до рівня, небаченого з часів Корейської війни. До війни армія США виробляла 14 400 некерованих снарядів на місяць. Згідно з новими планами США, цей показник збільшиться до 90 000 на місяць.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 25 січня підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону, для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії. 

Разом із танками США якнайшвидше забезпечать підготовку українських військових та нададуть запчастини.

Теми: Велика БританіяПольщаУкраїназброя
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