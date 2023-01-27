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В Британии предлагают построить завод по производству оружия для Украины на территории Польши

"Европейская правда"Пятница, 27 января 2023, 07:07
В Британии предлагают построить завод по производству оружия для Украины на территории Польши
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В Польше должен быть построен "огромный завод по производству оружия", чтобы помочь Украине выиграть войну.

Об этом заявил председатель комитета по оборонным вопросам парламента Великобритании Тобиас Эллвуд, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Эллвуд заявил, что западные правительства продемонстрировали отсутствие стратегической дальновидности в своих планах помочь Украине "выжить и процветать".

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Депутат-консерватор приветствовал решение о поставке основных боевых танков западного производства, но заявил, что модель поставок Киеву с различными цепочками поставок и типами боеприпасов "нежизнеспособна".

"Это просто нецелесообразно в долгосрочной перспективе. Танки сегодня – да. Но нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя", – сказал он.

В условиях, когда западные военные запасы сокращаются, Эллвуд считает, что создание оружейного завода в Польше может помочь преобразовать украинские вооруженные силы в более независимую армию.

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Концепция может быть основана по образцу завода по производству микрочипов, открытого Тайванем в США, который опасается, что китайское вторжение может отрезать его от Запада.

"Давайте сделаем то же самое с Украиной, чтобы они могли закупать свое собственное оборудование по своим спецификациям, возможно, по стандарту НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок", – сказал Эллвуд.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон в ближайшие два года намерен увеличить производство артиллерийских снарядов до уровня, невиданного со времен Корейской войны. До войны армия США производила 14 400 неуправляемых снарядов в месяц. Согласно новым планам США, этот показатель увеличится до 90 000 в месяц.

Напомним, президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. 

Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

Темы: ВеликобританияПольшаУкраинаоружие
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