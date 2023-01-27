Деякі нардепи ОПЗЖ втекли з України в Дубай – розслідування УП
Народні депутати України від забороненої ОПЗЖ облюбували ОАЕ, а дехто із нардепів уже перебрався до Дубая, зокрема Наталія Королевська, Вадим Столар та Суто Мамоян.
Джерело: розслідування УП "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці"
Деталі: За інформацією співрозмовників УП серед політиків та бізнесменів, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.
Мамояна журналіст УП зустрів у Дубай в найбільшому в світі торговому центрі Dubai Mall 7 січня. За даними джерел УП у бізнесових колах, Мамоян нібито намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії, де він хоче отримати посередництво між владою та власниками. Джерела переконують, що в Дубай Мамоян літає для зустрічей з власниками.
Напередодні Нового року Столара помітили в Дубай у російському ресторані Suvoroff. За даними джерел УП у дипломатичних колах, український нардеп навіть оформив водійське посвідчення в ОАЕ. На це мають право лише резиденти ОАЕ, а це означає, що він збирається жити в Перській затоці.
Наразі Столар повернувся в Україну і уже не зміг перетнути кордон. За інформацією джерел УП в бізнесових колах, депутат веде перемовини з представниками влади, щоб отримати дозвіл на виїзд з країни.
Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort.
17 жовтня Королевську з чоловіком Юрєю Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.
За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.
У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.
У Дубаї українські ВІПи почуваються захищено, бо в ЄС діє фінансовий моніторинг, а під пальмами ОАЕ ніхто не запитує звідки гроші.