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Деякі нардепи ОПЗЖ втекли з України в Дубай – розслідування УП

Альона Мазуренко , Михайло ТкачП'ятниця, 27 січня 2023, 09:25
Деякі нардепи ОПЗЖ втекли з України в Дубай – розслідування УП
Мамоян у Дубаї, скриншот

Народні депутати України від забороненої ОПЗЖ облюбували ОАЕ, а дехто із нардепів уже перебрався до Дубая, зокрема Наталія Королевська, Вадим Столар та Суто Мамоян. 

Джерело: розслідування УП "Батальйон Дубай". Хто ховається в Перській затоці"

Деталі: За інформацією співрозмовників УП серед політиків та бізнесменів, до Дубая вже перебрались депутати від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод, Вадим Столар, часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

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Мамояна журналіст УП зустрів у Дубай в найбільшому в світі торговому центрі Dubai Mall 7 січня. За даними джерел УП у бізнесових колах, Мамоян нібито намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії, де він хоче отримати посередництво між владою та власниками. Джерела переконують, що в Дубай Мамоян літає для зустрічей з власниками. 

 
Мамоян і онучка спікера часів Януковича Володимира Рибака Катерина
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Напередодні Нового року Столара помітили в Дубай у російському ресторані Suvoroff. За даними джерел УП у дипломатичних колах, український нардеп навіть оформив водійське посвідчення в ОАЕ. На це мають право лише резиденти ОАЕ, а це означає, що він збирається жити в Перській затоці. 

Наразі Столар повернувся в Україну і уже не зміг перетнути кордон. За інформацією джерел УП в бізнесових колах, депутат веде перемовини з представниками влади, щоб отримати дозвіл на виїзд з країни.

ВІДЕО ДНЯ

Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort.

 
Address Beach Resort в якому живе Королевська
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Address Beach Resort в якому живе Королевська
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17 жовтня Королевську з чоловіком Юрєю Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. 

За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

У Дубаї вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.

 
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У Дубаї українські ВІПи почуваються захищено, бо в ЄС діє фінансовий моніторинг, а під пальмами ОАЕ ніхто не запитує звідки гроші.

Теми: ОПЗЖОАЕ
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