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Некоторые нардепы ОПЗЖ сбежали из Украины в Дубай – расследование УП

Алена Мазуренко, Михаил ТкачПятница, 27 января 2023, 10:25
Мамоян в Дубае, скриншот

Народные депутаты Украины от запрещенной ОПЗЖ облюбовали ОАЭ, а некоторые из нардепов уже перебрались в Дубай, в частности Наталья Королевская, Вадим Столар и Суто Мамоян.

Источник: расследование УП "Батальон Дубай". Кто скрывается в Персидском заливе"

Детали: По информации собеседников УП среди политиков и бизнесменов, в Дубай уже перебрались депутаты от ОПЗЖ Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, Вадим Столар, часто прилетает в гости депутат Суто Мамоян.

Мамояна журналист УП встретил в Дубай в крупнейшем в мире торговом центре Dubai Mall 7 января. По данным источников УП в бизнес-кругах, Мамоян якобы пытается решить проблемы крупной букмекерской компании, где он хочет получить посредничество между властью и владельцами. Источники утверждают, что в Дубай Мамоян летает для встреч с владельцами. 

 
Мамоян и внучка спикера времен Януковича Владимира Рыбака Екатерина
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Накануне Нового года Столара заметили в Дубай в российском ресторане Suvoroff. По данным источников УП в дипломатических кругах, украинский нардеп даже оформил водительское удостоверение в ОАЭ. На это имеют право только резиденты ОАЭ, а это означает, что он собирается жить в Персидском заливе. 

Сейчас Столар вернулся в Украину и уже не смог пересечь границу. По информации источников УП в бизнес-кругах, депутат ведет переговоры с представителями власти, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Королевская с семьей проживает в Дубае в Address Beach Resort.

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Address Beach Resort в котором живет Королевская
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Address Beach Resort в котором живет Королевская
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17 октября Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Источники УП среди застройщиков информируют, что тогда семейство приобрело недвижимости на более 10 миллионов долларов. 

По информации источников УП в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предложил остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы сразу перехватить власть.

В Дубае удалось зафиксировать старшего сына Королевской и Солода Ростислава.

 
СКРИНШОТ
 
СКРИНШОТ
 
СКРИНШОТ

В Дубае украинские ВИПы чувствуют себя защищенно, потому что в ЕС действует финансовый мониторинг, а под пальмами ОАЭ никто не спрашивает откуда деньги.

Темы: ОПЗЖОАЭ
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