Росіяни хочуть змінити час на окупованих територіях
П'ятниця, 27 січня 2023, 11:30
Російські загарбники хочуть запровадити російський час на тимчасово окупованих територіях України.
Джерело: Міністерство промисловості і торгівлі РФ у Telegram
Дослівно російський Мінпромторг: "Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час".
Деталі: Окупанти повідомляють, що відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.
Передісторія:
- 30 вересня 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.