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Росіяни хочуть змінити час на окупованих територіях

Ірина БалачукП'ятниця, 27 січня 2023, 11:30
Годинник на Червоній площі у Москві. Фото pixabay.com

Російські загарбники хочуть запровадити російський час на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: Міністерство промисловості і торгівлі РФ у Telegram

Дослівно російський Мінпромторг: "Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час".

Деталі: Окупанти повідомляють, що відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.

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Теми: Росіячасокупація
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