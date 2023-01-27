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Россияне хотят изменить время на оккупированных территориях

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 11:30
Часы на Красной площади в Москве. Фото pixabay.com

Российские захватчики хотят ввести российское время на временно оккупированных территориях Украины.

Источник: Министерство промышленности и торговли РФ в Telegram

Дословно российский Минпромторг: "Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав 4 новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время".

Детали: Оккупанты сообщают, что соответствующий проект решения уже внесен в правительство.

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Темы: Росcиявремяоккупация
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