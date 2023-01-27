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Минкультуры рекомендует Киеву демонтировать памятник Ватутину возле ВР

Ирина БалачукПятница, 27 января 2023, 11:49
Минкультуры рекомендует Киеву демонтировать памятник Ватутину возле ВР
Памятник Ватутину. Фото ua.news

Комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендует Киевской администрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который размещен в центре столицы.

Источник: сайт Минкультуры

Дословно министерство: "Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину экспертная комиссия МКИП рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства".

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Детали: Минкультуры рекомендует КГГА взять памятник на учет как музейный предмет и переместить в музейные фонды.

Местом хранения, к примеру, предлагают музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году" (с. Лютеж Киевской обл.), поскольку на Лютежском плацдарме располагался командный пункт Ватутина. 

Для справки: Памятник Ватутину сооружен над его могилой в Мариинском парке в Киеве. Это произведение известного скульптора Евгения Вучетича. 

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Монумент согласно приказу Главного управления охраны культурного наследия КГГА от 2010 года имеет статус только что выявленного объекта культурного наследия.

Темы: культураКиевдекоммунизация
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