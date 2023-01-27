Минкультуры рекомендует Киеву демонтировать памятник Ватутину возле ВР
Комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендует Киевской администрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который размещен в центре столицы.
Источник: сайт Минкультуры
Дословно министерство: "Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину экспертная комиссия МКИП рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства".
Детали: Минкультуры рекомендует КГГА взять памятник на учет как музейный предмет и переместить в музейные фонды.
Местом хранения, к примеру, предлагают музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году" (с. Лютеж Киевской обл.), поскольку на Лютежском плацдарме располагался командный пункт Ватутина.
Для справки: Памятник Ватутину сооружен над его могилой в Мариинском парке в Киеве. Это произведение известного скульптора Евгения Вучетича.
Монумент согласно приказу Главного управления охраны культурного наследия КГГА от 2010 года имеет статус только что выявленного объекта культурного наследия.