Минкультуры рекомендует Киеву демонтировать памятник Ватутину возле ВР

Комиссия Министерства культуры и информационной политики рекомендует Киевской администрации демонтировать и перенести памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который размещен в центре столицы.

Источник: сайт Минкультуры

Дословно министерство: "Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину экспертная комиссия МКИП рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства".

Детали: Минкультуры рекомендует КГГА взять памятник на учет как музейный предмет и переместить в музейные фонды.

Местом хранения, к примеру, предлагают музей-заповедник "Битва за Киев в 1943 году" (с. Лютеж Киевской обл.), поскольку на Лютежском плацдарме располагался командный пункт Ватутина.

Для справки: Памятник Ватутину сооружен над его могилой в Мариинском парке в Киеве. Это произведение известного скульптора Евгения Вучетича.

Монумент согласно приказу Главного управления охраны культурного наследия КГГА от 2010 года имеет статус только что выявленного объекта культурного наследия.