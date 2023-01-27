У Київському СІЗО викрили масштабний наркотрафік – ДБР

Державне бюро розслідувань викрило схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора, до якої причетний співробітник СІЗО.

Джерело: радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "ДБР заблокувало в Київському СІЗО масштабний наркотрафік, який "кришували" співробітники установи безпосередньо.

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Дурман маскували під звичайні передачі для тих, хто перебуває під арештом, їм, напевно, там дуже сумно в СІЗО сидіти, навіть незважаючи на те, що є платні палати. Дозволю собі так пожартувати".

Деталі: Схему припинили у взаємодії з Національною поліцією. Встановлено, що до групи входили ті, хто утримується в СІЗО, їхні спільники на волі та навіть співробітники самого слідчого ізолятора.

Наркотики передавали у харчових продуктах та засобах гігієни. Працівник СІЗО, який передавав заарештованим наркотики, брав собі "відсоток".

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При обшуках виявили наркотики, банківські картки, інші заборонені до зберігання речі.

Наразі задокументовано шістьох учасників, їм повідомлено про підозру. Дії співробітника СІЗО кваліфіковано за статтею 368 ККУ – "Одержання службовою особою неправомірної вигоди".

Встановлюються інші можливі учасники злочинної горупи.