Глава Мінюсту на фоні останніх скандалів нагадав, що в СІЗО вже готові комфортні камери
Голова Міністерства юстиції Денис Малюська на фоні останніх корупційних скандалів і анонсованих владою "посадок" нагадав, що у СІЗО можна сидіти у комфортній камері, але за гроші, також є "подарункові сертифікати" для друзів.
Джерело: міністр юстиції у Facebook
Пряма мова Малюськи: "Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом".
Деталі: Міністр юстиції опублікував спільне фото зі спікером ВР Русланом Стефанчуком з оновленої платної камери СІЗО.
Він нагадав, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції. А також що у продажу є "подарункові сертифікати" на покращені камери.
Згідно з даними онлайн будинку юстиції, перебування у Київському СІЗО обійдеться у 2 000 гривень за добу. Але водночас є система лояльності для тих, хто купує послугу тривалого перебування – 8 000 гривень за тиждень та 12 000 гривень за місяць.
Перебування у слідчих ізоляторах в інших областях коштує дешевше: від 290 гривень за добу (у ДП "Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)) до 1 000 гривень за добу (у ДП "Львівська установа виконання покарань (№19)" та "Харківський слідчий ізолятор").
Передісторія:
- Лише за останні місяці в Україні було кілька корупційних скандалів, пов'язаних з чиновниками і депутатами різних рівнів.
- Зокрема, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко є фігурантом кримінального провадження відкритого після розслідування УП та "Схем" про його близьку подругу, чиїй компанії виділили 1,5 млрд гривень на дороги в області.
- 21 січня НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Джерела УП повідомили, що Лозинського звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів при закупівлі генераторів. Пізніше співробітники НАБУ і САП оприлюднили деталі затримання Лозинського. 22 січня Кабмін звільнив його з посади.
- Президент Володимир Зеленський назвав звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського сигналом усім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості, і пообіцяв "потужні необхідні кроки".
- В середині січня Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.
- Пізніше Zn.ua з посиланням на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів повідоммило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.
- Заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у розпал повномасштабної війни Росії проти України придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, і анонсував, що "активні посадки" будуть вже цієї весни.