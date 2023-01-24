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Глава Мінюсту на фоні останніх скандалів нагадав, що в СІЗО вже готові комфортні камери

Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 11:48
Глава Мінюсту на фоні останніх скандалів нагадав, що в СІЗО вже готові комфортні камери
Фото з Facebook Малюськи

Голова Міністерства юстиції Денис Малюська на фоні останніх корупційних скандалів і анонсованих владою "посадок" нагадав, що у СІЗО можна сидіти у комфортній камері, але за гроші, також є "подарункові сертифікати" для друзів.

Джерело: міністр юстиції у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Ми (законодавча і виконавча гілки влади) до цього готувались задовго до того, як це стало мейнстримом".

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Деталі: Міністр юстиції опублікував спільне фото зі спікером ВР Русланом Стефанчуком з оновленої платної камери СІЗО.

Він нагадав, що сплатити за платну камеру у СІЗО можна на сайті онлайн будинку юстиції. А також що у продажу є "подарункові сертифікати" на покращені камери.

Згідно з даними онлайн будинку юстиції, перебування у Київському СІЗО обійдеться у 2 000 гривень за добу. Але водночас є система лояльності для тих, хто купує послугу тривалого перебування – 8 000 гривень за тиждень та 12 000 гривень за місяць.

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Перебування у слідчих ізоляторах в інших областях коштує дешевше: від 290 гривень за добу (у ДП "Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)) до 1 000 гривень за добу (у ДП "Львівська установа виконання покарань (№19)" та "Харківський слідчий ізолятор").

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Теми: СІЗОкорупціяскандалМалюська
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